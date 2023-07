Euro U21 2023 - L’Espagne et l’Angleterre en finale, aux dépens de l’Ukraine et d’Israël

L’Espagne et l’Angleterre disputeront la finale de l’Euro U21 2023. Les deux nations ont remporté mercredi leur demi-finale respective contre l’Ukraine (5-1) et face à Israël (0-3).

En début de soirée, les Anglais ont honoré leur statut de favori avec une victoire autoritaire face à Israël, qui est dirigé par Guy Luzon, l’ancien entraîneur du Standard. Gibbs-White s’est racheté de son pénalty manqué (17e) en ouvrant la marque peu avant le repos (42e). En deuxième période, Palmer a doublé l’avance des Lionceaux (63e) et Archer a infligé le coup de grâce aux Israéliens dans les dernières minutes de la rencontre (90e). L’Ukraine a surpris l’Espagne avec le but initial de Bondarenko (13e), mais la Roja a rapidement pris les commandes via Ruiz (17e) et Sancet (24e). Blanco a mis l’équipe dans un fauteuil (54e), et Oroz a enfoncé le clou (68e). L’ancien Anderlechtois aujourd’hui à Manchester City, Sergio Gomez, y est allé de sa contribution (78e) pour sceller définitivement la victoire espagnole.

L’Angleterre, qui a remporté à deux reprises l’Euro U21 en 1982 et en 1984, rencontrera donc l’Espagne, titrée à cinq reprises, en finale de l’édition 2023. La dernière finale des Anglais remonte à 2009, lorsqu’ils avaient alors été battus par les Pays-Bas. Demi-finalistes de la dernière édition, les Espagnols avaient conquis leur cinquième couronne en 2019 en battant l’Allemagne en demi-finale. La finale aura lieu samedi à 18h00 (heure belge) à l’Adjarabet Arena de Batoumi, en Géorgie.