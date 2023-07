Euro U19 féminin : peu inspirée devant, la Belgique s'incline lourdement face aux Pays-Bas

La Belgique a perdu 0-3 contre les Pays-Bas dans le cadre de la première journée de l'Euro U19 féminin, un tournoi qui réunit huit équipes européennes et qui enverra les meilleures formations à la Coupe du Monde U20 programmée en 2024 en Colombie.

Malgré une entame de match partagée, les jeunes Flames sont menées 0-1 à la pause. Pas dépitées pour autant, elles tentent de pousser en deuxième période. Incapables de trouver la faille, les locales d'exposent. La sanction ne tarde pas à tomber et voilà maintenant les Belges menées 0-2. Le scénario continue de se répéter. Detruyer et consorts continuent de se projeter vers la surface néerlandaise mais manquent leur dernière passe. Quand bien même l'ultime geste aboutit, c'est la portière adverse qui s'interpose. En fin de rencontre, les U19 vont même encaisser un troisième but pour le moins anecdotique.

L'Euro U19 féminin met aux prises 8 équipes réparties dans deux groupes lors de la phase de poules : la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Autriche figurent dans le Groupe A, la France, l'Espagne (tenante du titre), l'Islande et la République tchèque se retrouvent dans le Groupe B. Les deux premiers de chaque groupe se hissent au stade des demi-finales (jeudi 27/07), alors que la finale est programmée au dimanche 30/07.