Euro U19 féminin : des supporters au rendez-vous pour une première en Belgique

L’euro U19 féminin de football a commencé cette semaine en Belgique. Huit équipes s’affronteront jusqu’au 30 juillet prochain pour ramener le titre continental au pays. Les matchs se dérouleront sur quatre sites : le stade Den Dreef de Leuven, le Tivoli à La Louvière, le stade Leburton et le stade de la fédération, tous deux à Tubize. Pour la première fois, la Belgique organise un tournoi féminin majeur.

Ce mardi 18 juillet, sur le coup de 18h, la musique des DJ gantois Toxic Cheerleaders marquait le lancement de douze jours de compétition sur le sol belge. Même si deux matchs s’étaient déjà joués plus tôt dans la journée, le festival d’ouverture et la cérémonie officielle n’ont eu lieu qu’à 18h à Den Dreef. Après plus de deux heures de festivités, les Red Flames U19 ont lancé leur tournoi par une défaite contre leurs homologues néerlandaises.

Cela n’a pas entamé la bonne humeur des fans présents au rendez-vous. Des supporters endiablés, une ambiance familiale et chaleureuse et un public relativement nombreux. Dans les tribunes et autour du stade, les admirateurs ont tenu à montrer tout leur soutien pour la nouvelle génération Red Flames.

Fabien, alias Chapeautix, était présent comme à chaque match de nos équipes nationales : "On voit que le football féminin en Belgique commence à évoluer. Notre génération actuelle de Red Flames commence aussi à prendre de l’âge et va être remplacée. C’est important pour nous d’être là pour soutenir la nouvelle génération car celles qui sont là aujourd’hui, ce seront celles qui vont nous représenter demain à la Coupe du monde ou à l’Euro".