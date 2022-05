Euro U17 : Serbie-Belgique, les jeunes Belges entrent dans leur tournoi (live VIDEO 16h30)

La Belgique entame son Euro U17 contre la Serbie, ce mardi. La compétition, qui se dispute cette année en Israël, a notamment permis de découvrir par le passé des joueurs comme Axel Witsel et Eden Hazard bien sûr (il y a déjà une quinzaine d'années) ou encore plus récemment des Yari Verschaeren et autre Jérémy Doku.

Cette année, le sélectionneur David Penneman peut compter sur une génération prometteuse pouponnée dans les clubs belges mais aussi sur cinq joueurs évoluant déjà à l'étranger (Pays-Bas et Allemagne). Mais la Belgique aura fort à faire contre la Serbie puis l'Espagne et la Turquie.

Lors de la dernière édition en 2019, les jeunes Belges (emmenés justement par Doku) avaient remporté leur groupe avant de se faire éliminer en quart de finale par les futurs vainqueurs, les Pays-Bas.

Suivez le premier matches des jeunes Belges à l'Euro U17, Serbie-Belgique, en direct vidéo à partir de 16h15.