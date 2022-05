Euro U17 : la Belgique punie 2-0 par une Espagne plus réaliste, tout se jouera lors du troisième match

La Belgique pousse dès la reprise, avec plusieurs corners consécutifs et Stanis Idumbo-Muzambo (Ajax) qui se ménage deux fenêtres de tir sans réussir à réellement se montrer dangereux et l'Espagne conserve son break et passe même tout près du K.O. à l'heure de jeu quand Bravo, encore lui, touche le poteau.

Les Belges passent très près du but à la 68e, quand une mésentente entre le gardien espagnol et sa défense permet à Chamsdine Talbi, monté au jeu quelques minutes plus tôt, de tirer deux fois en direction du but déserté par le gardien. La Belgique aurait pu revendiquer un penalty sur le deuxième tir du jeune Brugeois, que le défenseur replié sur sa ligne semble écarter avec le bras, mais l'arbitre ne bronche pas.

10 minutes plus tard, autre situation dans la surface espagnole, Idumbo s'effondre mais le joueur de l'Ajax ne récolte qu'un carton jaune et pas le penalty qu'il pensait obtenir. La Belgique continue de pousser pour réduire le score mais perd son capitaine Kyriani Sabbe, touché à la tête.

Les U17 belges s'inclinent face à des Espagnols plus réalistes qui ont su profiter des quelques erreurs belges, alors que dans l'autre sens il a manqué un peu de sang froid et un peu de chance aux attaquants belges quand ils sont arrivés en zone de conclusion.

La Serbie ayant battu la Turquie plus tôt dans la journée (2-1) après avoir partagé contre la Belgique en ouverture, les jeunes Diablotins devront impérativement gagner leur dernier match de poule, lundi (23 mai) à partir de 16h30 face à la Turquie tout en espérant que l'Espagne (pas encore assurée de la première place du groupe) s'impose elle aussi contre la Serbie et que la différence de buts soit favorable.

Seize nations, réparties en quatre groupes, participent à cet Euro U17. Les deux premiers de chaque groupe avancent en quarts de finale, où le groupe C (celui des Belges) croisera avec la poule D, qui comprend le Danemark, le Portugal, l'Écosse et la Suède.

Demi-finaliste en 2007, 2015 et 2018, la Belgique avait été éliminée en quart de finale de la dernière édition du tournoi en 2019, battue par les Pays-Bas (doubles tenants du titre). Les éditions 2020 et 2021 ont été annulées suite à la pandémie de Covid-19.