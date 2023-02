Euro sur piste de Grenchen : la 3e journée avec Kopecky en lice en omnium (Direct vidéo 18h)

Troisième journée de compétition ce vendredi à Grenchen pour les championnats d’Europe de cyclisme sur piste. Une journée qui sera surtout marquée, côté belge, par l’omnium féminin.



Lotte Kopecky, titrée en élimination, sera au départ pour tenter de décrocher une nouvelle médaille et de glaner des précieux points dans la course à la qualification pour les JO. Elle enchaînera un scratch (12h41), une tempo race (15h26) et une élimination (18h24) avant de terminer la journée avec une course aux points toujours prépondérante (19h59). Tuur Dens défendra les chances noir-jaune-rouge en scratch. Le citoyen de Rotselaer est un spécialiste de cette épreuve. Double médaillé européen en espoirs (2020 et 2021), il avait terminé 2e des Mondiaux en 2021.