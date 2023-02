Euro sur piste de Grenchen : la 2e journée avec Kopecky et Ghys (direct vidéo 18h)

La deuxième journée des championnats d’Europe de cyclisme sur piste pourrait valoir de belles satisfactions à la délégation belge sur le vélodrome de Grenchen.



Lotte Kopecky constituera une vraie chance de médaille dans la course à l’élimination. Une discipline où notre compatriote est tout simplement tenante du titre et championne du monde. Robbe Ghys, médaillé d’argent l’été dernier à Munich, pourrait également s’illustrer dans la course aux points.



Nicky Degrendele et Julie Nicolaes sont également engagées dans le tournoi de vitesse. L’équipe masculine de poursuite sera également en action.