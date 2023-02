Euro sur piste de Grenchen : Kopecky et Ghys chassent la médaille, record de Belgique pour les poursuiteurs (direct vidéo 18h)

La deuxième journée des championnats d’Europe de cyclisme sur piste pourrait valoir de belles satisfactions à la délégation belge sur le vélodrome de Grenchen.



Lotte Kopecky constituera une vraie chance de médaille dans la course à l’élimination. Une discipline où notre compatriote est tout simplement tenante du titre et championne du monde. Robbe Ghys, médaillé d’argent l’été dernier à Munich, pourrait également s’illustrer dans la course aux points.



Nicky Degrendele et Julie Nicolaes sont également engagées dans le tournoi de vitesse.

L’équipe masculine de poursuite est entrée en action en début d'après-midi et s'est très bien comportée. Gianluca Pollefliet, Noah Vandenbranden, Thibaut Bernard et Tuur Dens ont en effet signé une 5e place (sur 10) mais ont surtout retouché le record de Belgique de la spécialité en 3:51.482, près d'une seconde plus vite que le record précédent (3.52.480).