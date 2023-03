Euro Space Center de Redu : À la découverte d’une base martienne

Au cœur d’une toute nouvelle exposition présentée à l’Euro Space Center de Redu, vous pouvez vous rendre en immersion sur la planète rouge. Mars et sa conquête programmée suscitent de plus en plus d’intérêt du grand public et des enfants. Une expérience interactive où les 5 sens du visiteur sont en éveil et qui vient compléter les quelques expériences martiennes déjà accessibles.

Plutôt curieux, les enfants se posent pas mal de questions. Grâce à cette exposition ils pourront "apprendre les différentes caractéristiques de cette planète, et ce à quoi les astronautes vont devoir faire face une fois qu’ils auront posé le pied sur la planète rouge", nous explique Stéphanie Moraux, la responsable pédagogique de l’Euro Space Center.

En plus de découvrir et de pouvoir toucher une pierre martienne, il est possible de tester la sensation du vent sur Mars et la différence de ressenti par rapport à la terre, mais également de comparer la propagation du bruit entre les deux planètes.

Après une matinée de visite instructive et des connaissances sur Mars bien approfondies, les enfants nous confient ne pas spécialement avoir envie de faire un voyage de plus de 200 jours en navette spatiale pour poser un pied sur la planète rouge.