Euro Judo : Matthias Casse « Je veux faire mieux que l’an passé, je veux l’or »

Et Matthias Casse n’est pas le seul Belge candidat au podium en -81kg. Sami Chouchi, 6ème mondial dans cette catégorie très relevée est aussi capable de décrocher une médaille. Le Bruxellois qui participe pour la 8ème fois de sa carrière aux championnats d’Europe est en confiance. Il ne cesse de progresser et gagne en régularité. 2 tournois, 2 médailles. Le judoka de La Chenaie a raflé le bronze à Paris et à Tel Aviv cette saison.

"Sami est plus constant. Il arrive à maturité physique et même au sens large" analyse Cédric Taymans, le directeur technique de la fédération francophone belge de judo. "C’est peut être ce qu’on pouvait lui reprocher avant. Sa carrière était un peu en dents de scie. Il pouvait faire vice-champion d’Europe et perdre au premier tour après. Maintenant, il nous a montré qu’il était régulier. Il nous a montré qu’il pouvait aller toucher la plus haute marche du podium".

Deux Belges sur un podium européen dans une même catégorie, ce serait historique.

"Bien sûr que c’est possible" ajoute Matthias Casse. "Il n’y a pas longtemps, on a fait 2 médailles sur un Gand Chelem (Ndlr: l’or pour Casse et le bronze pour Chouchi à Tel Aviv). Le niveau est comparable. On doit être dans un bon jour tous les deux. Mais pourquoi pas. C’est un problème de luxe. Il y a même 3 vrais champions dans la catégorie dans notre pays. Ça n’arrive pas souvent. C’est d’ailleurs dommage qu’il y ait seulement 2 places par pays dans une catégorie à l’Euro. Sinon Malik Umayev pouvait venir certainement. Il pouvait aussi faire des bonnes choses. C’est motivant. C’est une saine concurrence. Ça nous rend plus fort".