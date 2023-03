Euro indoor d’athlétisme : Nafi Thiam, Noor Vidts et les Belgian Tornados chassent les médailles

Faut-il encore compter le nombre de médailles que les " Tornados " ont récolté au fil des ans ? Non. La bande à Jacques Borlée n’a plus rien à prouver mais encore une médaille olympique à gagner. Pour compléter un palmares incroyable. Pour préparer les JO de Paris, direction Istanbul. Sans Jonathan (pas prêt) et avec un Dylan diminué par sa chute à Madrid, les Borlée compteront sur Kevin mais aussi sur le meilleur coureur de l’année Alexander Doom et sur un Julien Watrin plus expérimenté que jamais. Vu l’absence de Dylan, Tibo De Smet (800m) est nommé réserviste. Clairement en manque de repères, le relais belge ne sera pas favori mais la médaille est tout à fait dans les cordes. Ce qui serait une 5e médaille dans un Euro en salle pour des " Tornados " frustrés lors de la dernière édition avec une 4e place. Espagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas, France et Turquie sont les adversaires annoncés.