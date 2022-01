Euro Handball : La France sortie en 1/2, la finale opposera l’Espagne à la Suède

L'Espagne, double championne d’Europe en titre, s’est offert le droit de rêver à un triplé continental grâce à sa victoire en demi-finales de l’Euro-2022 contre le Danemark, alors que la Suède a surpris les champions olympiques français, vendredi à Budapest.

Dans une revanche des demi-finales du Mondial-2021 il y a un an en Egypte et des Jeux olympiques à Tokyo il y a six mois, les Espagnols ont pris leur revanche sur les coéquipiers de Mikkel Hansen en s’imposant 29 à 25.

Grâce à un énorme gardien Gonzalo Perez de Vargas (14 arrêts), et aux 11 buts du Barcelonais Aleix Gomez (dont 9 dans le jeu), les hommes de Jordi Ribera tenteront dimanche de soulever leur troisième titre européen consécutif après 2018 et 2020.

Ce triplé, seule la grande Suède est parvenue à le réaliser à la bascule des années 1990 et 2000 (1998, 2000, 2002).

En finale dimanche, c’est justement contre la Suède, en plein renouveau après un gros trou d’air générationnel à la fin des années 2000 et au début des années 2010, que les Ibériques tenteront de remonter sur la plus haute marche du podium.