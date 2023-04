Euro gymnastique : Les filles sans Nina Derwael rêvent d’un podium, les garçons d'un Top 8

Ce sont les garçons qui entrent en lisse les premiers ce mardi. Ils sont six gymnastes (et un réserviste) Maxime Gentges (GC Malmedy), Victor Martinez (GC Malmedy), Takumi Onoshima (Athanor), Luka Van den Keybus (St-Niklaas) et Noah Kuavita (Silok Deurne) engageront la Belgique et disputeront les qualifications pour le concours général. Un gymnaste de plus est autorisé en individuel, ce sera Glen Cuyle (Izegem) aux anneaux. Nicola Cuyle (Izegem) est réserve.

Maxime Gentges est à 28 ans, le gymnaste le plus expérimenté de notre équipe masculine. Le but ici sera clairement de jouer la carte de l’équipe : "On veut vivre les mondiaux d’Anvers en équipe, à la maison, devant notre propre public. Ce sera aussi la dernière possibilité de qualification pour les JO. A Antalya on met tous notre ego de côté pour privilégier l’équipe. Le but étant donc de terminer dans le top 13 par équipe et ensuite d’aller chercher des qualifs personnelles pour avoir le plus de représentants possibles aux mondiaux à Anvers".