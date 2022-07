Euro féminin: Trafalgar square rugit de plaisir après la victoire des Lionnes

La compétition a suscité un fort engouement populaire: selon l'UEFA, près de 490.000 spectateurs ont assisté aux trente matches disputés avant la finale, soit plus de 16.000 par rencontre en moyenne et surtout plus du double du total de l'édition 2017, qui avait établi le précédent record à 240.055.

"J'ai toujours gardé un oeil sur les joueuses mais je n'ai jamais été aussi enthousiaste", a déclaré l'un de ces récents aficionados, Jack Vaughn, 47 ans. Il l'explique par "la couverture médiatique, bien meilleure cette année".

Dans la fan zone se trouvait un public très divers, hommes et femmes, jeunes et plus âgés, avec de nombreux enfants.

"C'est beaucoup plus sympa pour les familles que le foot masculin", estime Scott Sharpe, 35 ans, venu de Leeds (nord de l'Angleterre) avec ses enfants Olivia, 9 ans, et Lukas, 5 ans.

N'ayant pas réussi à avoir des places pour Wembley, il s'est replié sur la fan zone et en apprécie l'ambiance détendue. Si c'était un match masculin, il y aurait "plus d'ennuis", estime-t-il.