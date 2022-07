Euro féminin - Suède-Belgique : une compo des Red Flames avec quelques surprises (direct vidéo 20h40)

Elles doivent encore se pincer pour y croire. Pourtant, elles, ce rêve-là elles le vivent bien éveillées. Les Red Flames ont rendez-vous avec leur histoire ce vendredi soir. La Belgique affronte la Suède en quart de finale de l’Euro 2022 ! Une rencontre à suivre en direct vidéo sur Tipik et sur Auvio.

Les Belges ne seront pas favorites, il faut dire qu’elles sont une petite surprise à ce stade de la compétition alors que les Suédoises sont deuxièmes au classement FIFA, première nation européenne et vice-championnes olympiques. Un très gros morceau se dresse donc sur leur route, mais elles abordent cette rencontre sans pression, leur Euro est déjà réussi et sur une rencontre, tout est possible.

Les Flames compteront notamment sur une gardienne très en forme, Nicky Evrard très en vue depuis le début de l’Euro. Des joueuses comme Tessa Wullaert, Janice Cayman qui ont évolué (ou évoluent encore) dans de grands clubs devront faire parler leur expérience et bien entourer leurs coéquipières. Toutes les Flames découvriront pour la toute première fois les quarts de finale d’un Euro, il faudra éviter d’être tétanisées par l’enjeu.

En face, l’expérience sera bien présente. Caroline Seger, la capitaine suédoise, totalise 232 caps. A 37 ans, la milieu de terrain du FC Rosengard dispute son 5e Euro et est avec Hedvig Lidahl, 39 ans, la plus expérimentée de la sélection de Peter Gerhardsson, 62 ans, en poste depuis 2017. La Suède est un pays de football chez les dames, victorieuse de la première édition de l’Euro en 1984, elle a ensuite disputé dix autres phases finales pour échouer en finale à trois reprises en 1987, 1995 et 2001.

La Suède est également habituée aux podiums. Troisième de la Coupe du monde en France en 2019 et, donc, deuxième des JO de Tokyo l’an dernier, battue aux tirs au but en finale par le Canada.

David contre Goliath sur papier. Mais sur le terrain, l’histoire reste à écrire.