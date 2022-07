Euro féminin – Suède-Belgique : Les Red Flames éliminées en quart de finale dans les toutes dernières secondes

La première occasion du match est Suédoise mais Nicky Evrard intervient après sept petites minutes pour repousser un tir à distance de Filippa Angeldal . Quelques minutes plus tard, la même Angeldal est trouvée seule dans le rectangle mais ne cadre pas sa frappe. La gardienne des Flames se montre une nouvelle fois déterminante à la 14e minute en repoussant une tête à bout portant d’ Amanda Ilestedt.

Héroïque, la Belgique est passée proche de l’exploit face à des Suédoises dominatrices mais s’incline par le plus petit écart après un but inscrit dans les arrêts de jeu.

Grosse frayeur pour les protégées d’ Ives Serneels qui pensent voir la Suède ouvrir le score à la 25e. Lancée en profondeur, Stina Blackstenius prend de vitesse la défense belge et parvient à tromper Evrard avant que le VAR n’annule le but pour une très légère position de hors-jeu.

Il faudra attendre la demi-heure de jeu pour voir la première occasion belge mais la frappe lointaine de Justine Vanhaevermaet passe de peu à côté.

En deuxième période, les Red Flames parviennent à rééquilibrer les débats en s'emparant plus souvent du ballon. A l’heure de jeu, Evrard remporte cependant un nouveau duel face à Angeldad et se montre héroïque une dizaine de minutes plus tard en sortant une tête à bout portant de Blackstenius.

Les Belges, retranchées derrière, tentent alors de profiter d’un éventuel contre mais ne parviennent jamais à vraiment inquiéter Hedvig Lindahl.

Alors qu’on pensait voir des Flames héroïques se diriger vers la prolongation, la deuxième nation mondiale ouvre le score dans les toutes dernières secondes. Après un corner, Nathalie Björn hérite du cuir dans la surface mais bute sur Evrard. Le ballon tombe alors sur les pieds de Linda Sembrant qui ouvre le score pour délivrer tout un peuple.

Le magnifique Euro des Belges s'arrête donc en quart de finale, quant aux Suédoises, elles défieront l'Angleterre pour une place dans le dernier carré.