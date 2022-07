Euro féminin : Les Red Flames livrent un beau combat face à la France mais s’inclinent

Les Red Flames ont rendu une belle copie face à la France, favorite du groupe D, mais se sont finalement inclinées 2-1. Rapidement menée après un but de Diani, la Belgique a égalisé grâce à Cayman mais a de nouveau été surprise quelques minutes plus tard par Mbock qui a offert la victoire aux Bleues en fin de première période. Evrard a arrêté un nouveau penalty à quelques minutes de la fin du match.

Après leur partage face à l’Islande, les Red Flames affrontent la France, l’ogre du groupe D, ce jeudi. Tombeuses de l’Italie (5-1) lors du premier match, les Françaises comptent bien profiter de la fête nationale française pour proposer un véritable feu d’artifice à leurs supporters.

Et ça se voit dès le début de match. Les Bleues prennent les Flames à la gorge et il ne faut attendre que six minutes pour voir le premier but tomber. Karchaoui centre au deuxième poteau pour Diani qui pique sa tête au fond des filets d’Evrard.

La France continue de pousser et se crée une nouvelle occasion avec une belle passe de Cascarino pour Karchaoui qui centre à ras de sol. Diani reprend mais sa frappe est déviée par Evrard sur son poteau (16e).

La Belgique réagit sur sa seule occasion. Wullaert est trouvée à la limite du hors-jeu par Philtjens et enchaîne bien après son contrôle de la poitrine. Elle trouve Cayman dans le dos de la défense qui se jette bien et égalise du bout du pied (38e).

La joie est de courte durée pour les Flames. A la suite d’un corner, Mateo récupère le ballon et centre vers le petit rectangle où se trouve Mbock. La Lyonnaise reprend victorieusement de la tête et replace les Bleues aux commandes (41e).

Les joueuses belges se battent bien et rendent la tâche difficile à des Françaises qui ne réalisent pas leur meilleure prestation même si dans les chiffres, la France domine largement avec notamment plus de 20 tirs à 2 pour les Bleues et plus de 60% de possession.

Le nombre d’occasions est tout de même beaucoup moins élevé en seconde période mais les Bleues obtiennent un penalty à la 89e pour une faute de main de Tysiak, qui écope d’un second carton jaune et est exclue. Wendie Renard se présente sur le point de penalty et ouvre son pied mais Nicky Evrard est décidément impossible à tromper dans cet exercice. La nouvelle gardienne de Louvain repousse l’envoi. Le ballon revient dans les pieds de Renard qui reprend du gauche mais qui envoie le ballon à côté alors que le but était vide.

Les Françaises s’imposent tout de même 2-1 malgré une bonne fin de match des Red Flames qui ont pressé leur adversaire plus haut.

Les Red Flames ont montré de belles choses et ont sans aucun doute emmagasiné de la confiance pour tenter d’aller chercher une qualification ce lundi face à l’Italie. La France est, elle, déjà qualifiée.