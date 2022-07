Euro féminin : l'Angleterre refile quatre but à la Suède et atteint la finale de son Euro

L'Angleterre est en finale de son Euro. Les 'Three Lionesses' ont dominé la demi-finale qui les opposait à la Suède sur un score sans appel de 4-0. Si les Suédoises ont souvent amené le danger dans le camp adverse, ce sont bien les Anglaises qui se sont montrées plus cyniques face au but pour faire la différence.

Devant son public, l'Angleterre a ouvert le score à la 34e minute sur une très belle frappe en pivot de Bethany Mead. En début de deuxième période, c'est Lucy Bronze qui a doublé la mise d'un coup de tête mou mais désorientant (48e). La Suède - tombeuse des Red Flames en quart de finale - s'est alors procurée quelques opportunités de réduire l'écart mais une superbe inspiration du talon d'Alessia Russo a mis fin à tous les espoirs des Scandinaves (68e).

Un dernier tir de Francesca Kirby (76e), avec la complicité de la gardienne suédoise, a permis à l'Angleterre de fixer le score à 4-0 et de se qualifier pour la finale avec la manière.

Mercredi soir, la France et l'Allemagne s'affronteront dans l'autre demi-finale pour rejoindre l'Angleterre en finale à Wembley.