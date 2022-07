Euro féminin: l'Angleterre livre un récital contre l'Irlande du Nord (5-0), l'Autriche élimine la Norvège

L'autre match, opposant les deux équipes en ballotage, la Norvège et l'Autriche, a été bien plus disputé et a même accouché d'une belle surprise. Alors qu'elles figuraient parmi les grosses outsiders avant le début de la compétition, les Norvégiennes ont concédé leur 2e défaite en 3 matches et ainsi officialisé leur élimination...en phase de poules.

Probablement encore groggy de leur défaite historique face à l'Angleterre (8-0 !), les Norvégiennes ont à nouveau semblé bien empruntées, ne parvenant pas à se montrer dangereuses (2 tirs cadrés). En face, l'Autriche a joué avec ses forces et a planté un petit but salvateur, juste avant la pause grâce à Nicole Billa.

Une petite rose, la seule de la rencontre, qui suffit au bonheur de ces surprenantes Autrichiennes, qualifiées pour les quarts, au nez et à la barbe de leur adversaire du soir.