Euro féminin : Entre la légende Wendie Renard et "Hulk", qui sont ces redoutables françaises ?

Mais cette dernière s’est toujours défendue en expliquant qu’elle sélectionnait tout simplement les meilleures à ses yeux au moment T. Diacre, rigide ? La critique revient souvent. "Et elle s’en défend toujours : son travail, c’est avant tout d’être coach", explique Grégory Pras, journaliste suivant les Bleues pour Canal +. "Elle veut avant tout que l’équipe performe. Elle n’est pas là pour la communication, ni pour plaire aux médias. Elle est là pour gagner des trophées et elle essaie de le faire, avec sa façon bien à elle. C’est clair que quand les joueuses arrivent à l’entraînement, ce n’est pas avec une sono, de la musique à fond et des blagues qui claquent." Certaines ont déjà déclaré arriver plutôt avec la boule au ventre et un stress certain. Mais le climat semble réellement apaisé. Les nombreux sourires et même petites blagues qui ont ponctué la conférence de presse d’avant-match tendent à le confirmer.

L’air est donc plus respirable, mais l’ambiance plus que studieuse, très réfléchie et très travailleuse est révélatrice de la personnalité de Corinne Diacre.

A noter que la sélectionneuse française a aussi une expérience dans le football masculin : elle a coaché Clermond pendant plusieurs saisons quand le club évoluait encore en Ligue 2.