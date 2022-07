Euro Féminin en direct vidéo, Allemagne-Autriche  : 1-0, l’Autriche rêve d’un exploit face à l’Allemagne voisine

L’Allemagne affronte l’Autriche ce jeudi dans le deuxième quart de finale de l’Euro Féminin de football ! Une rencontre entre deux pays voisins qui semble déséquilibrée sur le papier. L’Allemagne, 5e nation mondiale face à l’Autriche, 21e de ce classement FIFA et surprise de ces quarts de finale au même titre que la Belgique. Après la surprise, les Autrichiennes rêvent d’un exploit.

Pour se qualifier, les Allemandes ont réalisé un parcours sans faute. Elles ont largement battu les Danoises (4-0) avant de se défaire de l’Espagne (2-0) et de la Finlande (3-0). Trois victoires en trois rencontres, neuf buts inscrits contre pas le moindre encaissé. Autant dire qu’elles ont connu un début de tournoi parfait.

Le parcours de l’Autriche a commencé par une courte défaite contre l’Angleterre, grande favorite du tournoi. Quand on connaît la suite du parcours des Anglaises (8-0 contre la Norvège et 5-0 contre l’Irlande du Nord) c’est plutôt pas mal. Les Autrichiennes qui ont ensuite battu cette même Irlande du Nord 2-0, avant de s’imposer face à la Norvège par le plus petit des écarts (1-0). Deux victoires une défaite, et une deuxième place derrière l’Angleterre inatteignable.

L’Autriche espère poursuivre ce rêve éveillé mais l’Allemagne ne l’entend pas de cette oreille. La rencontre est à suivre sur Tipik et Auvio ce jeudi soir à 21h.