Euro féminin de volley : une édition particulièrement indécise et en grande partie disputée en Belgique

A propos du parcours des principales favorites dans cet Euro, on peut considérer que celui de l’Italie devrait être relativement plus simple, jusqu’en… demi-finale.

D’une part, dans leur Poule (B), les Italiennes ne devraient pas trop souffrir, successivement face à la Roumanie, la Suisse, la Bulgarie, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Ensuite, leur adversaire en huitième-de-finale sera issu de la Poule (D) a priori la plus faible de cet Euro, où les Pays-Bas (FIVB 10 – CEV 5) et la France (17 – 9) se disputeront la 1ère place, tandis que la Slovaquie (28 – 14) et l’Espagne (33 – 18) devraient se battre pour la 3e, et laisser les deux dernières, éliminatoires, à la Finlande (39 – 22) et l’Estonie (43 – 27). Si l’Italie prend la 1ère place de sa Poule (ce qui semble plus que vraisemblable), elle devrait être opposée à la 4e de cette Poule D, donc en principe la Slovaquie ou l’Espagne. Et puis, en quart-de-finale, les Italiennes devraient retrouver à peine plus fortes : soit les 3es de leur Poule, soit les 2es de la Poule D. Autrement dit, la voie vers les demi-finales paraît toute tracée pour les championnes en titre.

En revanche, les choses seront plus compliquées pour la Serbie (surtout) et la Turquie. Les Serbes joueront une Poule (A) nettement plus relevée, avec la Pologne et… la Belgique, mais aussi l’Ukraine, sachant que la Slovénie (FIVB 23 – CEV 12) et la Hongrie (36 – 20) ne devraient pas leur poser de problèmes. Quant aux Turques, elles joueront (dans la Poule C) sans doute face à une opposition globalement moins dense, mais avec l’Allemagne (FIVB 11 – CEV 4) qui joue à domicile, et la République tchèque (19 – 10). Peut-être pas de quoi craindre pour la 1ère place (ou la 2e, au pire) de la Poule, mais c’est la suite de leur parcours qui se corsera sans doute.

Effectivement, en huitièmes et en quarts-de-finale, les Poules A (Serbie, Pologne, Belgique, Ukraine, …) et C (Turquie, Allemagne, République tchèque, …) se croiseront. Il est donc probable que l’on assiste à l’un ou l’autre duel qui sera très tôt fatal à un cador. Avant les demi-finales, donc. Quoi qu’il en soit, les parcours de la Serbie et de la Turquie s’annoncent plus costauds.