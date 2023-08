Euro féminin de volley : les Yellow Tigers ne laissent aucune chance à la Hongrie et débutent leur Euro avec brio

Les Yellow Tigers ont débuté leur Euro de volley féminin avec une victoire 3-0 (25-16, 25-15, 25-19) contre la Hongrie pour le match d’ouverture du groupe A jeudi à Gand.

Dans un Topsporthall de Gand où les pistes d’athlétisme ont laissé place à un temple du volley, les Tigers ont réalisé un excellent début de match, forçant Alessandro Chiappini, l’entraîneur hongrois à prendre un temps-mort à 4-0.

Face à la 36e nation mondiale, la Belgique, 13e mondiale, a ensuite porté son avance à huit points (11-3) puis à onze (17-6), profitant notamment de nombreuses erreurs hongroises. Après une courte période de flottement qui a permis à la Hongrie de revenir à 18-11, les joueuses de Kris Vansnick ont hérité de onze balles de set à 24-13. Elles ont cependant dû attendre la quatrième pour valider le gain de la première manche sur un contre de Nathalie Lemmens (25-16).

Le début du deuxième set a été plus poussif dans le chef des Belges mais elles ont rapidement retrouvé de l’allant, poussées par un gros millier de supporters bruyants, pour mener 12-5, provoquant un nouveau temps-mort hongrois. Avec du danger venant de tous les côtés en attaque et Lemmens, Britt Herbots et Marlies Janssens chacune à 8 points, la Belgique n’a cette fois dû attendre que la deuxième de ses dix balles de set sur une attaque puissante de Silke Van Avermaet pour mener 2-0 (25-15).

Contre leur adversaire le plus abordable sur papier, les Tigers n’ont pas lâché leur proie, débutant le troisième set par un 7-0. En maîtrise, la Belgique a porté son avance à dix points et les Hongroises n’ont pu que constater les dégâts (13-3). Le retour de la Hongrie à six longueurs n’a pas perturbé les Belges qui ont validé leur victoire sur la troisième de leurs sept balles de match sur une attaque de Herbots, meilleure marqueuse du match avec 16 points (25-19). Céline Van Gestel et Lemmens ont ajouté 10 points.

Un succès qui permet à la Belgique de prendre provisoirement la tête du groupe A avant les deux autres rencontres de cette première journée prévues vendredi à Gand. La Serbie, double championne du monde en titre, affrontera l’Ukraine à 17h00 et la Slovénie défiera la Pologne à 20h00. Les Yellow Tigers rencontreront la Slovénie samedi à 20h00 avant d’affronter l’Ukraine lundi (20h00), la Pologne mardi (20h00) et la Serbie jeudi (20h00).

Les quatre premières du groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale. La Belgique croisera avec le groupe C composé de la Turquie, N.1 mondiale et grande favorite pour le titre, l’Allemagne, entraînée par Vital Heynen, la Suède, la Grèce, la Tchéquie et l’Azerbaïdjan.