"Nous avons très peu de chance de nous qualifier face à la Turquie, mais nous n'avons rien à perdre", confie le coach, Kris Vansnick, "Cette équipe de Turquie, c'est ce qui se fait de mieux à tous les postes. Chacune des joueuses compte parmi les meilleures du monde à sa position, et même sur le banc il n'y a que de grandes joueuses de niveau mondial. Ne citons que les deux centrales, Eda Erdem et Zehra Gunes, ou les deux opposites, Ebrar Karakurt et Melissa Vargas, ou encore la passeuse Cancu Ozbay".

La Turquie est effectivement la grande favorite de cet Euro, plus encore que l'Italie, tenante du titre, et que la Serbie, finaliste de l'Euro 2021 et double-championne du monde en titre (2018 et 2022). La Belgique aura donc fort à faire, et devra prester à son meilleur niveau pour tenter de secouer cette adversaire prestigieuse. Ceci est possible, éventuellement, sur l'un ou l'autre set, mais nul ne peut imaginer que les Yellow Tigers tiennent la distance sur l'ensemble du match.