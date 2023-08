Euro féminin de volley : à domicile, les Yellow Tigers visent un Top 8 mais sont capables d’aller plus loin

Et le coach, Kris Vansnick, qui a pris la succession de Gert Vande Broek (dont il était le premier adjoint) fin juin dernier, de préciser et conclure : "Notre équipe est capable de faire des exploits. Mais nous devrons d’abord faire ce que nous devons faire face aux trois équipes qui sont moins bien classées que nous dans les rankings, et puis jouer à fond, plus en décontraction sans doute, contre la Pologne et la Serbie. Et bien sûr aussi pour les matches suivants, pour ce qui ne sera que bonus. Et avec une Britt Herbots dans un grand jour, on peut réaliser un exploit contre de telles équipes. Nous ne sommes pas favoris. Et justement, si nous ne sommes pas favoris il y a peut-être un exploit à faire".