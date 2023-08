Euro féminin de hockey : Raoul Ehren dévoile ses 18 Red Panthers pour Mönchengladbach, sans Ballenghien

Le coach des Red Panthers, Raoul Ehren, a dévoilé vendredi à Anvers sa sélection pour l’Euro de hockey qui aura lieu du 18 au 27 août, à Mönchengladbach. Ambre Ballenghien, pourtant rétablie de sa blessure à la clavicule, n’en fait pas partie.

Le groupe est composé de 18 joueuses, dont quatre disputeront leur premier tournoi international. Dans les buts, aux côtés d’Elena Sotgiu, c’est Aishling D’Hooghe qui a obtenu la préséance sur Elodie Picard. Les cinq défenseuses retenues sont Blockmans, Brasseur, Breyne, Vanden Borre et Puvrez. La nouvelle venue Vanessa Blockmans "était très proche la dernière fois et a montré beaucoup de progrès lors de la Pro League", a insisté Raoul Ehren. Dans l’entrejeu, le coach néerlandais a opté pour les expérimentées Gerniers, Nelen, Struijk et Vandermeiren, auxquelles s’ajoute la jeune Belis. Enfin, la sélection compte six attaquantes : Englebert, Rasir, Marieen, Raye, Versavel et White. Les joueuses non-sélectionnées peuvent toutes être considérées comme réservistes, a souligné Raoul Ehren. "C’est un équilibre entre expérience et jeunesse, une équipe très forte qui peut rivaliser avec n’importe qui" a commenté le technicien néerlandais, relevant la "profondeur immense" du noyau.

Médaillées de bronze en 2021, les Red Panthers ambitionnent de disputer la finale de cet Euro. "Nous avons beaucoup plus d’expérience et un meilleur niveau. Il y a une grosse densité et des écarts serrés en Europe, qui rassemble cinq des sept meilleures nations mondiales, mais nous sommes confiants quant au fait que nous allons développer notre meilleur hockey", a conclu le coach. La Belgique a été versée dans un groupe qui comprend également l’ogre néerlandais, l’Italie et l’Espagne, qui sera probablement son principal rival pour la qualification en demi-finales. Les Red Panthers joueront leur premier match face à l’Italie, samedi 19 août à 11h00.