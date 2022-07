Euro féminin de football : après le Mondial-2019, transformer l’essai en Angleterre

La Coupe du monde organisée en France a offert une visibilité inédite à la discipline qui, depuis, a connu des vents contraires.

Vent d’espoir, d’abord. De nouveaux sponsors sont arrivés, des contrats TV ont été conclus pour des montants inédits, la Ligue des champions s’est réformée avec l’introduction d’une phase de groupe et l’arrivée d’un diffuseur gratuit en ligne (DAZN), et des stades comme le Camp Nou ont fait le plein.

Vent de face, ensuite. La professionnalisation des championnats tarde à venir, avec des enceintes encore parfois vétustes, un maigre public et des petits ou moyens clubs qui peinent à suivre la cadence des locomotives, type OL ou Chelsea.

"On le sait tous, l’après-2019 a été compliqué avec ces deux années voire plus de Covid. Donc c’est très difficile de tirer un bilan de l’après Coupe du monde", a récemment résumé Corinne Diacre, la sélectionneuse de la France. Il y a eu "des championnats à l’arrêt, une baisse des effectifs à un moment donné" mais "aujourd’hui on est reparti sur de bonnes bases".

L’image d’un football à deux vitesses trouve un prolongement dans cet Euro féminin, avec trois des dix stades limités à moins de 12.000 places.

"Avec une augmentation de la capacité d’accueil (pour tout l’Euro) de 430.000 à 720.000 spectateurs, on ne peut pas dire que les organisateurs manquent d’ambition", relève toutefois Nadine Kessler, directrice du football féminin à l’UEFA.

S’il restait encore 200.000 billets à vendre récemment, l’ancienne internationale allemande veut croire que le spectacle captera l’attention du plus grand nombre.