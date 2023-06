Euro féminin de basket : les Belgian Cats lancent leur tournoi face à Israël (direct vidéo 17h)

Les Belgian Cats font leur entrée dans l’Euro féminin de basket ce jeudi. Et la Belgique commence par un des hôtes du tournoi, Israël. Placées dans la poule B, les Cats devront bien entamer leur tournoi pour tenter de briguer la première place, synonyme de qualification direct pour les quarts de finale.

Les Belges sont en forme au moment de tenter de remporter une nouvelle médaille. Emma Meesseman, Julie Allemand et leurs équipières sortent de six succès en huit matches de préparation et arrivent donc confiantes à l’Euro.

Après cette rencontre face à Israël, les Cats affronteront la République tchèque vendredi et l’Italie dimanche. En cas de deuxième ou troisième place du groupe, elles auraient un match de qualification à jouer face à une équipe de la poule A.