Euro féminin de basket : les Belgian Cats doivent viser la médaille d’or

Les Belgian Cats ont pris leurs quartiers à Tel Aviv où elles s’apprêtent à participer dès ce jeudi à leur quatrième Euro consécutif. Après avoir déjà décroché deux médailles de bronze aux Championnats d’Europe 2017 (à Prague) et 2021 (à Valence), notre équipe nationale féminine entend faire aussi bien, si pas mieux, que lors des éditions précédentes. Avec une sélection qui peut s’appuyer sur des joueuses de classe mondiale, comme Emma Meesseman et Julie Allemand, ainsi que sur un collectif bien huilé, Rachid Méziane, le coach des Cats, vise ni plus ni moins qu’une médaille d’or à cet Euro.

Après une longue préparation, entamée il y a un peu plus de quatre semaines, et 8 matches amicaux disputés en Belgique et à l’étranger (6 victoires pour 2 défaites), les Belgian Cats ont hâte de démarrer cet Euro dont les trois matches de poules se dérouleront cette semaine à la Tel Aviv Arena. La Belgique, 4e au dernier power ranking européen, disputera donc sa première rencontre jeudi face à l’équipe d’Israël, 11e, qui aura l’avantage de jouer à domicile. Les Cats enchaîneront ensuite face à la République tchèque, 12e, vendredi, avant de se mesurer à l’Italie, 5e, l’adversaire le plus coriace du groupe B, ce dimanche. Notre équipe nationale poursuivra ensuite la compétition à partir des quarts de finale à Ljubljana, en Slovénie, à condition toutefois de terminer en tête de son groupe. Si les Cats ne se classent que deuxièmes ou troisièmes, elles devront alors disputer un match de barrage (l’équivalent d’un huitième de finale) le lundi 19 juin pour espérer poursuivre l’aventure. Un scénario que n’envisage pas le coach, Rachid Méziane. " On veut sortir des poules en terminant à la première place. Cela nous éviterait de jouer un match de plus, avec la tension et la fatigue que cela peut générer. On pourrait ainsi bénéficier d’un jour de repos supplémentaires pour aborder les quarts de finale avec un maximum de fraîcheur. Un avantage non négligeable pour la suite du tournoi à Ljubljana qui accueillera les matches de la phase finale ". Selon le coach, l’équipe belge est prête pour ce grand rendez-vous : " Je suis globalement très satisfait de la préparation. Les résultats obtenus ont été positifs avec beaucoup plus de victoires que de défaites. Même si ce n’était pas l’essentiel, c’est malgré tout positif pour la confiance. On a montré une belle force de frappe mais aussi un visage défensif très intéressant. Je pense donc que nous sommes prêts à démarrer ce tournoi même si je suis convaincu que cette équipe va encore progresser tout au long de la compétition ".

Franchir un nouveau palier

Les Belgian Cats ont en effet l’habitude de monter en puissance lors des grands tournois. De quoi afficher des ambitions revues à la hausse. " J’estime en effet que les Belgian Cats doivent s’inscrire dans la continuité de ce qu’elles ont fait ces dernières années. Après deux médailles de bronze, on veut franchir une marche supplémentaire. On a un groupe déterminé, qui a envie d’aller chercher le meilleur résultat possible. L’ambition, c’est clairement de faire encore mieux que lors des Euros précédents. Avec beaucoup d’humilité, je pense que nous devons viser la médaille d’or… ". Mais pour décrocher le précieux métal, le parcours sera long et parsemé d’embûches pour les Cats. L’ailière Antonia Delaere en est bien consciente… : " C’est bien d’avoir de l’ambition, c’est comme cela qu’on progresse mais il faut aussi rester réalistes. Aucun match ne sera facile. Je pense avant tout à notre première rencontre face à Israël. Ce n’est jamais facile d’affronter le pays hôte dans une compétition comme celle-ci. Ce n’est pas une équipe très connue mais les Israéliennes bénéficieront de l’appui du public et elles voudront forcément se montrer. On risque donc de souffrir mais jouer dans une telle ambiance devrait aussi nous motiver. Il ne faudra pas trop puiser dans nos réserves car le lendemain on jouera contre la République tchèque. Et puis, n’oublions pas le match contre l’Italie qui est juste derrière nous au ranking européen. Ce sera probablement le match clé de ce premier tour ".

Une équipe imprévisible

Pour parvenir à atteindre ses objectifs, le coach français des Cats peut compter sur un noyau de qualité. Même si l’équipe est en reconstruction avec l’intégration de jeunes joueuses, les Belgian Cats doivent faire honneur à leur réputation. " Globalement, l’équipe est défensivement très solide. C’est une de nos principales caractéristiques. Et puis, offensivement, le danger peut venir de partout avec le jeu que l’on développe en première intention. Mais, je le répète, il faut d’abord asseoir nos fondations défensives ". Si Rachid Méziane ne pourra pas compter sur Hind Ben Abdelkader, qui n’est pas rétablie de sa blessure au genou, ni sur la jeune Nastja Claessens, (désignée joueuse de l’année en Belgique) qui souffre d’une blessure musculaire, la sélection a fière allure avec la présence des joueuses incontournables que sont Emma Messeman et Julie Allemand " Ce sont des joueuses qui possèdent de grandes qualités. Je suis convaincu qu’elles sont les meilleures à leur poste en Europe, voire plus. Des joueuses qui se connaissent très bien, ça renforce la connexion entre elles et cela se voit dans le jeu. N’oublions pas Julie Van Loo qui est en grande forme actuellement. Avec les deux Julie, on aura à coup sûr une des meilleures tractions arrières de ce Championnat d’Europe. L’équipe est très complémentaire avec aussi Emma et Kyara Linskens, sans oublier Antonia Delaere qui fait office de liant dans le jeu développé par les Belgian Cats. Enfin, on a aussi des joueuses précieuses quand elles sortent du banc. L’équipe est donc bien balancée et taillée pour réaliser de belles choses ". Pour Rachid Méziane, c’est clair, la Belgique fait partie des favoris de cet Euro, au même titre que l’Espagne, la Serbie et la France.