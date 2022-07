Euro féminin – 8-0 : l’Angleterre foudroie la Norvège et s’offre un duel au sommet à sens unique !

Il n’y aura pas eu match… ou presque. Alors que, sur papier, elles devaient tenir tête à l’Angleterre dans un duel au sommet, les Norvégiennes se sont complètement écroulées pour concéder une défaite cataclysmique et historique (8-0). Historique puisque, hommes et femmes confondues, aucune équipe n’avait jamais inscrit 7 buts ou plus lors d’un match à l’Euro.

Un résultat que peu auraient osé pronostiquer après 10 minutes, tant les deux équipes étaient empêtrées dans un match tendu et équilibré. Malheureusement pour la Norvège, la malheureuse Thorisdottir, qui aura vécu une vraie soirée cauchemar, passera ensuite par là pour offrir un pénalty léger aux Anglaises et précipiter la chute de son équipe.

La boîte de pandore ouverte, les Norvégiennes ont ensuite bu le calice jusqu’à la lie, subissant un à un les assauts de joueuses anglaises déchaînées. Incapables de résister, les Norvégiennes ont encaissé 5 buts… en 26 minutes pour rentrer aux vestiaires, la mine déconfite, sèchement menées 6-0.

Et si on aurait pu espérer un léger sursaut d’orgueil après la pause, il n’en sera finalement rien, les Anglaises poursuivant leur récital collectif pour s’imposer, sans sourciller, 8-0, et s’offrir un succès qui marque les esprits.

25 tirs à 3, 14 envois cadrés à 0, non il n’y aura décidément pas eu match ce lundi soir.

Au classement, l'Angleterre s'envole avec 6 points et se qualifie (déjà) pour le prochain tour. Alors qu'elles ont pris un sérieux coup sur la cafetière, les Norvégiennes plafonnent à 3 points et voient l'Autriche (3) revenir à leur hauteur. L'Irlande du Nord (0) ferme la marche.