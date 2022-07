Euro féminin 2022 : Wendie Renard, un capitanat apaisant après le tumulte

A posteriori, cette décision ressemble à un péché originel. La relation entre les deux femmes, inexistante voire glaciale, a déteint sur le reste du groupe France, sevré de leader désigné.

Confier le brassard à Amandine Henry, à l’aura moins affirmée que Renard, a certes offert une certaine tranquillité à la sélectionneuse pendant de longs mois, mais l’apport de la milieu lyonnaise dans la vie de groupe n’a jamais été très perceptible.

Certaines joueuses ont même regretté que Henry savoure sa notoriété grandissante sans en faire partager les autres. "Il faisait beau, un barbecue était organisé mais elle mangeait toute seule", rapporte le proche d’une cadre de l’équipe de France.

Les nuages se sont accumulés au-dessus de la tête des Bleues, jusqu’à la tempête finale : les critiques publiques formulées en novembre 2020 par Henry envers Diacre qui, en retour, l’a bannie de la sélection.

"La confiance n’est plus là" concernant la Lyonnaise comme "capitaine", avait reconnu un an plus tard la sélectionneuse dans un entretien à L’Equipe.