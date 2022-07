Euro féminin 2022 : Vanhaevermaet regrette "le début un peu prudent" des Red Flames mais leur réaction "a fait plaisir" à Serneels

La buteuse du jour, Justine Vanhaevermaet s’est également présentée au micro d’Erik Libois avec un sentiment mitigé : "C’est un peu un double sentiment. On aurait pu gagner ce match comme on aurait pu le perdre. Avec un peu de recul je pense que ce n’est pas un mauvais résultat même si on aurait aimé gagner pour nous donner un avantage pour le match suivant".

Au moment de placer le ballon sur le point de penalty, la Red Flame n’a pas tremblé et a égalisé en prenant la gardienne islandaise à contrepied : "Je connais mes qualités comme tireuse de penalty. Je m’entraîne beaucoup et j’essaye juste de marquer. J’ai pris mes responsabilités".

Le numéro 10 regrettait également le début de match un peu timide des Belges qui ont attendu d’être menées avant de réagir : "C’était un début un peu prudent et après on a été un peu plus agressive mais je pense que c’était vraiment un premier match typique. On peut en parler beaucoup mais avec un peu de stress du premier match ce n’était peut-être pas un début de match assez incisif".

Le point positif est que les Flames ont pu voir qu’elles avaient la capacité de prendre le match en main et de faire mal à une bonne équipe d’Islande : "Nous savons que nous pouvons produire du bon football. Malheureusement, ça n’a pas toujours été juste à 100¨% mais le groupe est très talentueux. Notre tâche sera maintenant de grandir. Le match est passé et il faut se concentrer sur le match suivant".

Prochain défi au programme des Flames, la France, favorite du groupe D et citée parmi les nations qui peuvent prétendre à la victoire. Mais Vanhaevermaet croit en un exploit des Belges : "En football, tout est possible. On va analyser le prochain match et je suis sûr que le staff aura un bon plan".