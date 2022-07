Euro féminin 2022 - Tessa Wullaert : "Si on avait joué la deuxième mi-temps comme la première, on aurait gagné"

Les Red Flames ont partagé face à l'Islande après avoir été menées pour leur premier match dans cet Euro 2022. Une prestation à deux visages qui doit motiver les Belges pour la suite de la compétition comme l'a expliqué Tessa Wullaert au micro d'Erik Libois : "On a eu les occasions, surtout en deuxième mi-temps. Si on avait joué la deuxième mi-temps comme la première, on aurait gagné. On est content avec un point mais on doit prendre la confiance de la deuxième mi-temps pour la France".

Les Belges n'ont pas toujours été souveraines dans la rencontre, surtout en première mi-temps : "On n’a pas réussi à trouver l’espace derrière la défense. Je trouve qu’il n’y avait pas beaucoup de mouvement. Mais on était bien organisé et ça prend de l’énergie. En deuxième mi-temps, on devait jouer vers l’avant. On l’a fait, on a eu des occasions. C’est ça qu’on doit faire dans le futur".

Ce match face à l'Islande était considéré comme le match le plus important en vue d'une qualification mais pour Tessa Wullaert, les comptes se feront lorsque tous les matchs auront été joués : "On verra à la fin. On prend match par match. Comme j’ai dit on doit prendre la confiance et se concentrer sur la France".

La différence entre la première et la seconde période s'explique peut-être par une petite tension créée par l'entrée dans la compétition : "Peut-être qu’il y avait un peu de stress en première mi-temps, on ne trouvait pas les solutions mais je suis fière de toute l’équipe. L’Islande a mené 0-1 donc mentalement c’était difficile mais on s’est battu. On pouvait gagner mais on peut être contente aussi. Il y a de la passion et même si on prend un but, on continue d’y croire. C’est ce qu’on a fait aujourd’hui".

Place à la France maintenant et Tessa Wullaert croit en l'exploit : "C’est du 50/50, il y a une équipe qui doit gagner. Ou peut-être 33%, je ne sais pas mais on verra, on va se concentrer sur la France demain".