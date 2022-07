Euro féminin 2022 : sans trembler, l’Angleterre bat l’Autriche et lance tranquillement son tournoi

Dans un stade d’Old Trafford plein à craquer, l’Angleterre n’a pas été mis en difficulté face à un adversaire assez fébrile offensivement. Devant leurs 68 000 supporters, les Anglaises ont assuré l’essentiel et s’imposent sur le plus petit écart 1-0.

Sans réelles occasions, le début de match n’en reste pas moins rythmé avec des Anglaises qui ont le pied sur le ballon. Les Lionesses, dominatrices durant le premier quart d’heure, ouvrent le score à la 16ème minute. Bethany Mead inscrit le premier but du tournoi au terme d’une phase assez confuse. La joueuse anglaise lobe subtilement la gardienne autrichienne, le ballon frappe ensuite la barre transversale avant d’être immédiatement dégagé. Après un petit moment de doute, le but est bel et bien validé grâce à la Goal Line Technology. Sur les images, la balle a bel et bien franchi entièrement la ligne de but.

10 minutes plus tard Lauren Hemp déboule sur son flanc et adresse un centre parfait à Ellen White mais l’attaquante croise trop sa tête. En fin de première mi-temps, les rôles sont inversés et l’Angleterre passe tout près du 2-0. Après une perte de balle hasardeuse autrichienne, Ellen White amorce un contre intéressant et décale intelligemment sa partenaire dans le rectangle. Mais la tentative de Lauren Hemp est somptueusement stoppée par Manuela Zinsberger. Les Anglaises rejoignent les vestiaires en menant méritoirement 1-0.

En début de seconde période, le pays hôte poursuit sa domination et multiplie les timides occasions mais le dernier geste fait souvent défaut et le score n’évolue pas. L’Angleterre conserve le monopole du ballon et les Autrichiennes peinent à se projeter vers l’avant. La rencontre baisse alors en intensité jusqu’à l’approche du dernier quart d’heure. L’Autriche se procure sa première occasion et son premier tir cadré de la rencontre via une frappe de Barbara Dunst qui oblige Mary Earps à se détendre et à repousser l’envoi en corner.

Cité parmi les favorites de son propre tournoi, l’Angleterre n’a pas spécialement brillé mais n’a pas été inquiétée non plus si ce n’est un tout petit peu en fin de match. Les Lionesses lancent donc parfaitement leur Euro et prennent la tête du groupe A. Elles disputeront leur prochain match face à la Norvège alors que l’Autriche rencontrera l’Irlande du Nord.