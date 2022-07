Euro féminin 2022 : la Suède tient les Néerlandaises, tenantes du titre, en échec

Les Néerlandaises ont entamé la défense de leur titre par un partage contre la Suède, ce samedi au Bramall Lane de Sheffield. Menées au score, les Leeuwinnen ont surmonté leur retard et les blessures de deux cadres de la défense (Van Veenendal et Nouwen) pour sauver un point.



Dans l’autre match du groupe C, la Suisse a gaspillé une avance de deux buts face au Portugal (2-2). Les quatre équipes comptent donc une unité.



La Suède impose son tempo à ce match et met la pression sur la défense néerlandaise. Sur un coup franc Sari Van Veenendal percute Stefanie Van der Gragt. La gardienne tente de poursuivre mais elle doit renoncer quelques minutes plus tard, touchée au bras. Daphne Van Domselaar a, à peine, le temps de s’échauffer qu’elle voit un tir de Kosovare Asllani fouetter l’extérieur de ses filets.



Les Suédoises sont patientes et construisent au sol. Asllani déborde, efface Aniek Nouwen d’un petit pont et centre devant le but. Jonna Andersson surgit et ajuste calmement Van Domselaar (0-1, 36e). Les malheurs oranje ne sont pas terminés. Nouwen sort à son tour sur blessure et les tentatives de Lieke Martens (37e) ou Daniëlle Van de Donk (41e) sont bien trop timides.



Au retour des vestiaires, les Leeuwinnen affichent un tout autre visage. Vivianne Miedema déboule sur le flanc gauche et sème un peu la panique dans une défense suédoise qui peine à se dégager. Le ballon revient dans les pieds de Jill Roord. Sans se poser de question, la milieue de terrain frappe en pivot et égalise (1-1, 52e). Le match s’anime. Il y a plus d’espace et de rythme. Cela manque juste de précisions à la finition. Aucune des deux équipes ne parvient à marquer.