Euro féminin 2022 : la France jouera contre les Pays-Bas en quart, la Suède se qualifie aussi

L’équipe de France défiera les Pays-Bas, équipe tenante du titre, en quart de finale de l’Euro féminin, le samedi 23 juillet à Rotherham (21h00), après la victoire des Néerlandaises 4-1 face à la Suisse leur permettant de terminer deuxièmes du groupe C.

Pourtant, les Néerlandaises, portées par un stade acquis à leur cause, ont eu très chaud. Complètement débridées, les Suissesses ont dominé la rencontre dans le jeu et se sont créé de grosses occasions, bien repoussées par une Daphne van Domselaar en grande forme. Contre toute attente, les Néerlandaises ont ouvert le score au début de la deuxième période sur un but contre son camp de Ana-Maria Crnogorcevic à la 49e. Pas abattue par ce coup du sort, la Suisse a poussé et a égalisé dans la foulée grâce à Géraldine Reuteler, servie par Bachmann. Finalement, Romée Leuchter a délivré les siennes en propulsant le ballon au fond des filets helvétiques. L’équipe des Pays-bas a enfoncé le score avec un but de Victoria Pelova (89e), puis de Leuchter (90 + 5) dans les derniers instants de la rencontre.

Au même moment, la première place du groupe C est revenue aux Suédoises qui ont surclassé le Portugal (5-0), dimanche à Leigh. La Suède a fait plier le Portugal grâce à sa supériorité physique et tactique sur coup de pied arrêté et au doublé de Filippa Angeldal.

Les Scandinaves affronteront le deuxième du groupe D en quart, un adversaire à déterminer entre l’Italie, la Belgique et l’Islande, qui est opposée à la France, lundi à Rotherham (21h00).