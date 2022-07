Euro féminin 2022 : la France corrige l’Italie 5-1

Il n’y a eu match que pendant 15 minutes dans la 2e rencontre du groupe D. Le temps que la France rentre dans son match et pulvérise littéralement l’Italie. Si à la mi-temps le score était déjà de 5-0, la seconde période aura quand même permis à l’Italie de marquer un but et d’éviter l’humiliation.

Le début de rencontre est à mettre à l’actif de l’Italie qui se montre dangereuse dès la 4e minute de jeu, mais Peyraud-Magnin effectue une superbe parade sur le tir de Bonansea.

Ce tir va réveiller la France qui va doucement mais sûrement rentrer dans son match. Et de quelle manière. Car la première période va rapidement tourner au cauchemar pour l’Italie. Dès la 8e minute de jeu, Geyoro fait 1-0 avant que quatre minutes plus tard, Katoto double la mise. Une Katoto qui aurait pu réaliser un doublé si sa tête avait trouvé mieux que le poteau. C’est la première fois que la France inscrit un doublé dans le premier quart d’heure d’un Euro.

La France pousse et l’Italie subit de toute part. Si les Françaises gaspillent un peu (19e Geyoro, 22e, Katoto) et que les Italiennes se montrent un peu plus à leur avantage, Cascarino remet les choses en place et fait 3-0 avant que Geyoro signe un triplé (40e et 45e). C’est 5-0 à la mi-temps et le match tourne à la correction.

Il reste 45 minutes à l’Italie pour changer la donne. Simonetti et Rosucci rentrent au jeu à la place de Giugliano et Galli. C’est d’ailleurs l’Italie qui se procure la première occasion de la 2e mi-temps, mais le tir passe à côté.

Le temps passe et le score ne change pas. Il faut attendre la 76e pour voir enfin l’Italie inscrire un but. Un but qui ne va rien changer. La France s’impose facilement 5-1.

Les Françaises prennent la tête du groupe D et joueront leur prochain match jeudi prochain contre la Belgique, accrochée par l'Islande (1-1) un peu plus tôt.