Euro féminin 2022 : l’Espagne bat le Danemark et se qualifie pour les quarts, l’Allemagne bat la Finlande 3-0

L’Espagne s’est fait peur dans son 3e et dernier match de poule de l’Euro féminin. Mais grâce à un but en toute fin de match, après 89 minutes de domination outrageuse, l’Espagne a battu le Danemark (1-0) et s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro féminin de football. Elle termine par la même occasion deuxième du groupe B.

Devancées par l’Allemagne, assurée de finir première avant même cette journée, les Espagnoles auront le redoutable privilège de défier l’Angleterre, hôte et favorite de l’épreuve, en quart de finale, mercredi prochain, à Brighton.