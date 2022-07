Euro féminin 2022 : l’Angleterre face à la Suède, tombeuse des Red Flames, en demi-finale (Direct vidéo 21h)

L’Angleterre, pays hôte, affronte la Suède ce mardi en demi-finale de l’Euro féminin 2022. Cette rencontre est à suivre en direct vidéo dès 21 heures.

Quatre matches, quatre victoires : les Anglaises sont en forme. Après deux succès écrasants face à la Norvège (8-0) et l’Irlande du Nord (5-0) dans le groupe A, les "Three Lionesses" ont été fortement bousculées face à l’Espagne en quart de finale. Menée 0-1, l’Angleterre est parvenue à renverser les Espagnoles grâce à un but tardif d’Ella Ann Toone (84e) et à une réalisation de Georgia Stanway en prolongation (96').

De son côté, la Suède, médaillée de bronze à la Coupe du monde 2019 et deuxième des derniers Jeux olympiques, a pris le meilleur sur les Red Flames au tour précédent. Les Suédoises ont dû attendre la 92e minute pour inscrire le but de la délivrance des pieds de Linda Sembrant.

Dans un stade Bramall Lane surchauffé, cette demi-finale s’annonce d’ores et déjà immanquable.