Euro Féminin 2022 ; l’Allemagne tient son rang face à l’Autriche (2-0) et file en demi-finale

L’Allemagne a éliminé l’Autriche de l’Euro Féminin 2022 de football ce jeudi soir et se qualifie pour les demi-finales. Les Allemandes ont battu leurs voisines autrichiennes sur le score de 2-0. Deux buts inscrits grâce à leur pressing très haut, par Lina Magull d’abord à la 25e minute et par Alexandra Popp en fin de rencontre (90e minute). Deux buts totalement évitables, le premier est quand même à même sur le compte de Popp, particulièrement maligne à la base et à la fin de l’action. Le deuxième est autant une grossière erreur de la gardienne Manuela Zinsberger qu’un pressing malicieux de Popp.

L’Autriche n’a pas démérité et a touché les montants à trois reprises dans cette rencontre ! Les cages qui ont tremblé puisque les Allemandes les ont touchées à deux reprises également. Mais la logique a été respectée et l’Allemagne a tenu son rang dans ce match. Elle est en demi-finale de cet Euro. Les Allemandes y affronteront la France ou les Pays-Bas.