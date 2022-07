Euro féminin 2022 : l'Allemagne mate l'Espagne et file en quart

Extrêmement solides et réalistes, les Allemandes ont battu l'Espagne (2-0), mardi, s'assurant la qualification pour les quarts de finale et la première place du groupe B qui leur évite d'affronter la redoutable Angleterre avant la finale. Klara Buhl a rapidement ouvert le score (3') alors qu'Alexandra Popp a inscrit le deuxième et dernier but de la partie en fin de première période (36').

Le pays organisateur, qui a écrasé la Norvège (8-0), lundi, et sera premier du groupe A, sera opposé en quart à l'Espagne ou au Danemark, qui s'affrontent lors de la dernière journée, un nul suffisant aux Ibères pour se qualifier. L'Allemagne jouera l'Autriche ou la Norvège si les Scandinaves gagnent le dernier match.