Euro féminin 2022 : Inspiration géniale du talon d’Alessia Russo pour envoyer l’Angleterre en finale

Alessia Russo a réussi un superbe geste technique mardi en demi-finale de l’Euro féminin pour sceller la qualification de l’Angleterre pour la finale de 'son' tournoi.

Montée à la 57e minute alors que son équipe menait déjà 2-0, l’attaquante anglaise s’était procurée une opportunité de but quelques instants après sa montée au jeu mais avait maladroitement frappé sur la barre.

Onze minutes plus tard, la joueuse de Manchester United a à nouveau manqué un face à face mais a récupéré le ballon dans la foulée. Dos au but, Russo n’a pas perdu son sang froid et a fouetté le ballon du talon pour le faire rouler entre les jambes de la gardienne adverse.

Une inspiration géniale qui lui a valu le but du 3-0 (68e) pour enterrer définitivement les espoirs de remontée suédoise. L’Angleterre a d’ailleurs planté un 4e but quelques minutes plus tard pour fixer le score à 4-0 et filer en finale.