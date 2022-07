Euro féminin 2022 : face à l’Allemagne, la France pourra-t-elle réaliser un nouvel exploit en demi-finale ? (Direct vidéo 21h)

Si le quart de finale des Red Flames était historique, une demi-finale dans un championnat d’Europe l’est tout autant pour la France. Jamais dans leur histoire les Bleues n’étaient parvenues à atteindre ce stade de la compétition. Les joueuses de Corinne Diacre sont donc face à leur destin. Vous pourrez suivre cette rencontre en direct vidéo dès 21 heures.

La France a débuté son Euro en mode mineur. Si elle a terminé première de son groupe (dans lequel on retrouvait la Belgique, l’Italie et l’Islande) avec deux victoires et un partage, les Tricolores n’ont pas vraiment convaincu les observateurs après leurs trois premières rencontres. Les choses sérieuses commençaient en quart de finale où elles étaient opposées aux Pays-Bas, championnes d’Europe en titre. Dans une rencontre fermée, les Françaises ont enfin vaincu le signe indien en s’imposant 1-0 après prolongations et franchissent pour la première fois de leur histoire le cap des quarts dans un championnat d’Europe.

La bande à Wendie Renard peut donc toujours croire à un sacre continental mais la tâche ne sera pas simple. Après les Néerlandaises, c’est au tour des Allemandes de se mettre en travers de leur chemin. L’Allemagne, ce n’est autre que la nation la plus titrée du vieux continent. La Nationalelf a participé à 11 des 13 éditions (elle n’a pas disputé les deux premières en 1984 et 1987) et sur les dix précédents tournois, elle a été titrée à huit reprises. Eliminées en quarts de finale en 2017, les Allemandes attendent un sacre européen depuis 2013. La France est donc prévenue et elle aura fort à faire. Depuis le début de cet Euro, l’Allemagne n’a pas encore encaissé le moindre but.