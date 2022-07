Euro féminin 2022 : Entre jeunesse et expérience, l’Italie veut enfin convaincre face aux Flames

Barbara Bonansea, c’est un peu le pendant italien de Janice Cayman : la polyvalence incarnée. Capable de défendre, alors qu’elle a plutôt commencé à jouer dans un rôle de milieu de terrain, la joueuse de la Juventus est surtout un poison sur son flanc, grâce à sa technique et sa vista de buteuse. Intronisée au Hall of Fame italien elle aussi, cette diplômée en économie a déjà remporté 5 titres dans son pays, avec Brescia et la Juve, et évolue en équipe nationale depuis presque 10 ans.

Montée au jeu pour la deuxième mi-temps uniquement contre l'Islande, elle a pourtant changé la face du match et a été élue Joueuse du match... Les Flames sont prévenues.