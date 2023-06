Euro Espoirs - Loïs Openda : "Avec les joueurs qu’on a, on peut faire quelque chose de bien et dire qu’on est favoris"

C’est le jour J ! Ce jeudi, les Diablotins vont faire leur entrée en lice à l’Euro Espoirs face à la redoutable équipe des Pays-Bas, sur le coup de 18 heures. Sélectionné avec les Diables avant d’être rappelé par Jacky Mathijssen pour participer au tournoi, Loïs Openda débarque en Géorgie avec le statut de meilleur buteur de l’histoire des Diablotins.

"C’était important pour moi d’être là", a confié le buteur lensois au micro de notre envoyé spécial Lancelot Meulewaeter, "J’avais déjà dit à ma famille et à mon agent que je voulais participer à l’Euro avec les U21. J’ai eu une grosse semaine pour me reposer après le championnat de France donc j’ai beaucoup d’énergie à revendre".

En Géorgie, Openda retrouve un autre joueur côtoyé chez les Diables en la personne de Charles De Ketelaere : "Ça clique avec Charles. C’est plus facile avec un joueur comme lui, avec sa qualité de passe. On va montrer de belles choses dans ce tournoi. On a déjà joué ensemble, il y a une connexion qui est toujours là".

"On veut faire les choses bien dans cette compétition", a-t-il poursuivi, "Pour moi, on est favoris, comme les Pays-Bas et le Portugal. Avec les joueurs qu’on a, on peut faire quelque chose de bien et dire qu’on est favoris".

En cas de qualification pour les demi-finales de l’Euro Espoirs, les Diablotins pourraient alors participer aux Jeux Olympiques. "Si on a cette chance, ça fera du bien à tout le monde en Belgique", a conclu Openda.