Euro Espoirs – Aster Vranckx confiant avec le duel crucial contre le Portugal : "Personne n’est en train de lâcher"

Le coach Jacky Mathijssen, d’abord. Puis le capitaine, Aster Vranckx. Deux jours après l’immense désillusion et cette fin de match bâclée contre la Géorgie, ce sont les cadres des Diablotins qui se sont présentés au micro de Lancelot Meulewaeter ce lundi.

Captain' Vranckx est logiquement revenu sur le couac géorgien. Comme Mathijssen, le médian estime que c’est de l’histoire ancienne : "Après le match, on était tous déçus parce qu’on méritait plus. On se focalise sur le prochain match. C’est bien que le match arrive déjà maintenant. On en a parlé avec l’équipe, tout le monde a digéré le match. Pas à 100% mais à partir de demain, on recommence à zéro, l’important c’est qu’on gagne le match. On n’a pas le choix. Ils ont fait 1-1 contre les Pays-Bas. Mais on doit juste jouer notre jeu, on a de la qualité dans notre groupe. Ce sera un match tendu."

Après une longue et harassante période de qualifications, les Diablotins ne veulent pas s’arrêter là. Ils veulent s’arracher pour continuer à rêver grand : ""On sait très bien qu’on vient de loin, qu’on a beaucoup travaillé pour en être là. On ne veut pas lâcher. Le but, c’est juste de gagner et de passer au prochain tour."

Voilà qui a le mérite d’être clair. Capitaine Vranckx ne se montre d’ailleurs pas inquiet sur la réaction de son équipe : "J’ai un groupe très facile, tout le monde veut bosser. Personne n’est en train de lâcher. Si c’est le cas, je suis là pour pousser tout le monde, mais je ne suis pas seul. On est pleins. Ce ne sont pas juste les cadres qui doivent réagir, c’est tout le monde. On a une très bonne équipe."

Une bonne équipe, une réaction collective, les interlocuteurs ne sont pas les mêmes mais le discours est globalement le même. Reste désormais à confirmer sur le terrain pour ne pas quitter la Géorgie avec de gros regrets dans les valises.