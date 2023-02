Euro en salle : Les Belgian Tornados visent un podium à Istanbul

Les Belgian Tornados se sont entraînés vendredi matin sur la piste indoor de Louvain-la-Neuve pour préparer un peu plus encore leur championnat d'Europe en salle la semaine prochaine à Istanbul, Turquie.

Ils étaient huit sous les ordres de Jacques Borlée, leur coach. Cinq ont été sélectionnés pour le relais 4X400m: Kevin Borlée, Dylan Borlée, Christian Iguacel, Julien Watrin et Alexander Doom. Ces deux derniers doubleront avec le 400m individuel.

Jonathan Sacoor, Jonathan Borlée non-sélectionnés "parce que pas en forme", a confirmé Jacques Borlée, et Robin Vanderbemden complètent le groupe.

Pour Jacques Borlée, le gros objectif de la saison se situe au mois d'août avec les championnats du monde à Budapest, Hongrie.

"Je prépare les gars pour aller chercher une 2e place. Après deux fois une 3e place, il faut monter une marche et je ne pense pas qu'il soit possible d'aller chercher les Etats-Unis. La salle, c'est traditionnellement notre rampe de lancement.

Mais on n'y fera pas du tourisme, on est là pour essayer de faire quelque chose de magique encore. Les gars sont en forme. Dommage la chute de Dylan (Borlée, à Madrid mercredi soir, ndlr), mais l'équipe est bien. Ils ont l'expérience, une science de la course et une bonne technique de passage du témoin qui peut faire la différence. L'Espagne fait des chronos de fous et les Pays-Bas sont de solides concurrents".

Les Belgian Tornados ont déjà récolté 16 médailles depuis 2008 (en 29 finales) et l'an dernier, les Belges du relais 4X400m ont été champions du monde indoor à Belgrade, en bronze aux Mondiaux à Eugène et vice-champion d'Europe à Munich. Jacques Borlée veut prolonger le plaisir.

"L'objectif ultime, ce sont les JO de Paris 2024. J'ai huit athlètes à l'entraînement, c'est une belle concurrence. L'année 2022 a été exceptionnelle. Il faut continuer dans cette excellence."