Euro en salle : Julien Watrin et Alexander Doom ambitionnent une finale sur le 400m individuel

Des cinq Belgian Tornados sélectionnés par Jacques Borlée pour l'Euro d'athlétisme en salle du 2 au 5 mars à Istanbul, Julien Watrin et Alexander Doom seront les deux coureurs à doubler le relais 4X400m avec un 400m individuel.

"Avec le relais, on veut faire mieux que l'an dernier", a expliqué Julien Watrin à l'entraînement vendredi matin à Louvain-la-Neuve avec ses partenaires du relais. Les Belgian Tornados, vice-champions d'Europe à Munich l'été dernier, visent donc l'or en Turquie. "Même si les autres pays nous attendent clairement au tournant. Mais nous sommes confiants, on a les moyens et de l'expérience".

Le Luxembourgois, 30 ans, vise aussi une bonne perf' en individuel. "Je n'ai pas couru beaucoup de 400m encore, je suis curieux de voir comment cela va se passer. Depuis Belgrade (et les Mondiaux en salle), je sais que je suis qualifié, donc j'ai pu me préparer comme je veux et je mets aussi l'accent sur le 400m haies cet été. Le niveau à Istanbul sera plus élevé, beaucoup d'athlètes sont sous les 46 secondes". Même constat pour Alexander Doom. "Karsten Warholm (le Norvégien, ndlr) est au-dessus du lot, mais beaucoup d'athlètes se tiennent de très près", analyse le Flandrien de 25 ans. "Doubler avec le relais est faisable, même si c'est dur. Cela fait quatre courses de 400m en trois jours, ce n'est pas facile. Deux le premier jour en individuel et un par jour ensuite si je vais jusqu'au bout."

Si le titre européen en 4X400m se jouera sur une finale unique, des séries, demi-finales et finale sont en effet prévues pour le double tour de piste individuel. "Il ne faudra pas prendre les séries à la légère pour éviter d'abord les mauvaises surprises et ça influe pour les couloirs ensuite en demi-finales et ça, ça peut tout changer. Mais c'est possible d'aller en finale", est convaincu Julien Watrin. Alexander Doom est confiant aussi. "C'est ma première saison au cours de laquelle je fais une préparation complète pour l'indoor. Le chrono, passer sous les 46 secondes, n'est pas le but en soi, l'objectif est de bien me placer et d'aller en finale".