Euro de volley messieurs : La Belgique mène 2-0 avant de s’incliner face Allemagne

Les Red Dragons, l’équipe nationale masculine de volleyball, n’ont pu éviter une troisième défaite en autant de rencontres en phase de groupes de l’Euro dimanche à Ancône en Italie.

Après avoir remporté les deux premiers sets, ils se sont inclinés 3-2 (22-25, 17-25, 25-15, 25-22 et 15-12 dans le set décisif) devant l’Allemagne (CEV 6).

Les joueurs du coach italien Emanuele Zanini, 14e au classement européen (CEV), avaient perdu leurs deux premiers matchs du groupe A, 3-0 face à l’Italie (CEV 1) et 3-1 contre la Serbie (CEV 4).

Les Red Dragons peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale s’ils remportent leurs deux dernières rencontres face à l’Estonie (CEV 24) mardi (18h00) et la Suisse (CEV 20) jeudi (18h00).

Les Estoniens ont battu les Suisses dimanche 3-2 et occupent actuellement la 4e place avec 2 points devant la Belgique (1) et la Suisse (1). Après sa 3e victoire, l’Allemagne occupe la 2e place avec 8 points derrière l’Italie (9) et devant la Serbie (6).