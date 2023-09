Euro de volley messieurs : la Belgique bat l’Estonie et reste en lice pour les huitièmes

Les Red Dragons ont décroché leur première victoire dans l’Euro masculin de volley en battant l’Estonie (CEV 24) 3-1 (25-18, 25-17, 12-25, 25-19) mardi à Ancône en Italie.

Les Red Dragons, 14e au classement européen (CEV), restent ainsi dans la course pour les 8e de finale avant leur dernier match de groupe prévu contre a Suisse (CEV 20) jeudi (18h00).

Les Belges, entraînés par l’Italien Emanuele Zanini, avaient perdu leurs trois premiers matchs du groupe A, 3-0 face à l’Italie (CEV 1) , 3-1 contre la Serbie (CEV 4) et 3-2 contre l’Allemagne (CEV 6). Les quatre premiers de chacun des quatre groupes avancent en huitièmes de finale. Le groupe de la Belgique croisera avec la poule C, qui comprend la Pologne (CEV 2), les Pays-Bas (CEV 7), la République tchèque (CEV 13), le Monténégro (CEV 20), la Macédoine du Nord (CEV 22) et le Danemark (CEV 25). L’Euro 2023 masculin se déroule dans quatre pays – l’Italie, la Bulgarie, la Macédoine du Nord et Israël. La finale se jouera le 16 septembre à Rome.